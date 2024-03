Goed gelogen? Uijtdebroeks onthult hoe Visma-Lease a Bike iedereen op het verkeerde been zette

Cian Uijtdebroeks heeft in Tirreno-Adriatico opnieuw zijn visitekaartje afgegeven met een knappe zesde plaats. De Belg was stevig onder de indruk van de solo van zijn ploegmaat Jonas Vingegaard.

Visma-Lease a Bike nam de vijfde rit van Tirreno-Adriatico stevig in handen en legde een strak tempo op. Op de enige lange beklimming van de dag viel kopman Jonas Vingegaard al op 6 kilometer van de top aan.

Op dat moment zat Cian Uijtdebroeks in het wiel van de Deen, hij heeft dus niet op kop rijden. In de achtervolging kon Uijtdebroeks zich schuilhouden in het groepje, waarin hij dus naar de zesde plaats sprintte.

Plannetje verzwegen

"Vrijdagochtend bij de start vroegen ze mij: 'Wat gaat er gebeuren?' Ik zei dat ik het niet wist. Maar we hadden wel een plannetje gemaakt", zegt Uijtdebroeks bij HLN. Als de aanval van Vingegaard zou mislukken, kon Uijtdebroeks zijn troeven nog uitspelen.

"Maar de aanval van Jonas was super knap, hij reed een fantastische finale", zei Uijtdebroeks. Gelijk had hij, de Deen reed meer dan een minuut weg van zijn concurrenten en heeft de eindzege nu al bijna binnen.

Ook Uijtdebroeks deed een goede zaak, hij schuift maar liefst 46 plaatsen op en staat nu zevende. Uijtdebroeks volgt nu op 2'12" van Vingegaard, de kloof met het podium is iets meer dan een minuut.