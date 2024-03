Michel Wuyts komt met duidelijk statement over akkefietje tussen Evenepoel en Declercq

Dinsdag kwam het tot een conflict tussen Evenepoel en Declercq. Michel Wuyts denkt er allemaal het zijne van.

Soudal-QuickStep had zijn gedacht gezet op de ploegentijdrit in Parijs-Nice, maar dat draaide eventjes anders uit door de weersomstandigheden. Evenepoel en co werden pas vierde.

Na de tijdrit liet Evenepoel zijn frustratie los op ex-ploegmaat Tim Declercq die volgens Evenepoel wellicht opzettelijk in de weg reed toen hij ingehaald werd.

“Dat de goedmoedige Tim Declercq de trein van Evenepoel met opzet in de weg reed, daar geloof ik geen snars van”, is Michel Wuyts in Het Laatste Nieuws meteen heel erg duidelijk.

“Die crème van een jongen zou zelfs aan Donald Trump hoekjes van oprechtheid bespeuren. En de tijgermug die hem belaagt beleefd vragen zijn vel te ontzien. 'Smerig' was dus misplaatst. Maar goed dat Evenepoel Tim zijn excuses aanbood.”

Evenepoel had even een zondebok nodig

Voor Wuyts was het duidelijk dat Evenepoel in het tweede deel van de ploegentijdrit niet optimaal meer rendeerde. “Ploegmaat Van Wilder eindigde sterker, van het katapulteren in de slotkilometer kwam niets in huis en van het beloofde vermogensdistillaat van trainer Pelgrim hoorden we achteraf niks.”

Uiteindelijk waren de regen en de wind er te veel aan en verspeelde Soudal-QuickStep zo’n 25 seconden. “Remco had even een pineut nodig. Zo gaat dat met temperamentvolle renners. Met voetballers overigens ook”, besluit Wuyts.