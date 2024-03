Jan Bakelants haalt opvallende reden aan over conflict tussen Evenepoel en Declercq

Dinsdag zat het er bovenarms op tussen Remco Evenepoel en Tim Declercq. Een akkefietje in de ploegentijdrit in Parijs-Nice was de aanleiding.

Remco Evenepoel en Soudal-QuickStep hadden hun zinnen gezet op de ploegentijdrit van dinsdag in Parijs-Nice. Dat draaide eventjes anders uit door de weersomstandigheden. Evenepoel en co werden uiteindelijk pas vierde. Geen verhoopte ritzege en mogelijk ook de leiderstrui dus. Achteraf was Evenepoel niet te spreken over ex-ploegmaat Tim Declercq die tijdens het slot van de tijdrit volgens Evenepoel in de weg bleef rijden. “Dat was echt smerig”, zei de Belgisch kampioen over zijn vroegere ploegmaat. “Zoiets doe je niet. Of hij het met opzet deed? Ik hoop van niet, maar het kan wel.” Evenepoel heeft de negativiteit van een akkefietje nodig Declercq reageerde al snel ontgoocheld op de feiten, maar gaf ook voor een stuk zijn fout toe. Uiteindelijk werd de strijdbijl snel begraven en lijkt alles weer koek en ei tussen de twee. In Wielerclub Wattage velde Jan Bakelants een opvallend oordeel over die situatie waar hij echter niet te zwaar aan wil tillen. “Hij heeft die negativiteit nodig”, vindt Bakelants. “Dat is ook een beetje een uitlaatklep voor hem. Eigenlijk kan dat geen kwaad, want zijn resultaten lijden er niet onder. Hij haalt zelfs energie uit negativiteit.” Dat maakt volgens Bakelants Evenepoel tot wie hij echt is. Tom Boonen kijkt op van die redenering. “Ik was alvast een compleet ander persoon. Ik trok mij van niet te veel iets aan”, klonk het bij hem.