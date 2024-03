Visma Lease a Bike komt met stevige waarschuwing over Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks maakte eind vorig jaar de overstap van BORA-hansgrohe naar Visma Lease a Bike, ook al had hij nog een contract voor een jaar bij de Duitse ploeg. De overgang had wat voeten in de aarde, maar raakte wel rond.

Uijtdebroeks is momenteel aan de slag in de Tirreno Adriatico. Momenteel staat hij 68ste in het klassement, maar dat is niet meteen de bedoeling om veel beter te doen, zo geven ze bij de Nederlandse wielerploeg mee.

“Het doel is niet dat Cian hoog eindigt in de Tirreno, het doel is dat we met Jonas Vingegaard de Tirreno winnen”, zegt ploegleider Grischa Niermann aan Het Laatste Nieuws.

Een nieuwe ploeg dat brengt enorm veel werk mee. Toch lijkt Uijtdebroeks zich al prima in zijn vel te voelen bij de ploeg van Wout van Aert, zo ziet Niermann ook.

Publiek moet geduld hebben met Cian Uijtdebroeks

“Ik denk dat hij bij ons wel heeft gevonden wat hij zocht. Hij zal zijn redenen hebben gehad waarom hij bij ons wilde komen. Hij past goed bij onze ploeg. Hij steekt niet weg dat hij zich bij ons op zijn gemak voelt. Wij zijn heel blij dat hij er is. We hopen een heel mooi seizoen met hem te beleven.”

Maar Niermann komt ook met een grote waarschuwing, vooral voor de Belgische fans. “Hij is nog heel jong, er is geen haast. Het is niet zo dat we dit jaar van hem verwachten dat hij een grote ronde wint. Hopelijk in de toekomst wel. Hij heeft het potentieel. Of het gaat gebeuren is een andere vraag. Voor jullie, Belgen, is het heel belangrijk om hem wat tijd te gunnen.”