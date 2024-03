Concurrent zegt waarom hij niet onder de indruk is van Remco Evenepoel en barst van het zelfvertrouwen

Er is nog werk aan de winkel voor Remco Evenepoel om al zijn concurrenten te kraken. Zo staat bijvoorbeeld Matteo Jorgenson nog een halve minuut voor hem en die volgt dan weer enkele tellen na leider McNulty.

De Amerikaan van Visma-Lease a Bike ziet het na de Madone d'Utelle best zitten, blijkt bij Cycling Pro Net. "Het was een dag waar ik door moest zien te geraken en waarop ik tijd moest pakken op Brandon McNulty. Ik heb beide dingen verwezenlijkt."

Jorgenson beschouwt ook Evenepoel nog als tegenstander, al is hij niet overdonderd door de versnellingen van de Belgische kampioen. "Remco was sterk, maar kwam met niets al te gek voor de dag. Ik kon al zijn aanvallen beantwoorden. Hij pakt wat boni's, maar ik moest in de laatste kilometer rijden om tijd op Brandon te pakken."

De eindzege in Parijs-Nice is mogelijk

Vier seconden is het verschil met hem nog. De sterren lijken goed te staan voor de man die onlangs nog Wout van Aert bijstond in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik heb vrij veel vertrouwen met het oog op morgen. De eindzege in Parijs-Nice is mogelijk, ik zal juist voorzichtig moeten zijn. Ik ben klaar voor de moeilijkste dag van de week."