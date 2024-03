José De Cauwer vindt dat Evenepoel iedereen angst inboezemt en spreekt klare taal over zijn eindkansen in Parijs-Nice

José De Cauwer heeft telkens zo zijn eigen kijk op de zaken. Remco Evenepoel zorgt voor angst bij de tegenstand, volgens de tv-cocommentator en ex-bondscoach.

Nochtans is het zeer de vraag of Evenepoel zondag de eindzege zal kunnen pakken. Hij gaat van 5 naar 4 in het klassement en staat op slechts 1 seconde van het podium, maar nog altijd op 36 seconden van leider McNulty. Aan het einde van de VRT-uitzending van rit 7 is De Cauwer ingegaan op de rol van Evenepoel in Parijs-Nice.

"Evenepoel heeft nog altijd de sleutel in handen. Hij staat er helemaal niet het beste voor. Is hij bij de beteren? Ja. Vallen er straks mannen tussenuit? Ik denk dat McNulty met een bang hartje naar de start van de slotrit gaat. Er zit nog veel koers aan te komen, ook al is het een korte etappe."

Evenepoel blijft dus wel een positieve indruk maken. "Het is alleen Remco die telkens weer probeert er het beste van te maken. Hij krijgt weinig steun. De klassementsmannen zitten in zijn wiel en zeggen: rijd er ons maar af, hé. Ik denk dat ze vooral niet mee willen helpen."

Of zou het ook een kwestie kunnen zijn van niet beter kunnen? "Ik denk dat ze vooral schrik hebben. Hij rijdt redelijk autoritair rond, als bij de beteren zijnde, misschien wel de beste zijnde. Er is niemand die ook maar klein beetje steun komt verlenen als het niet moet."