🎥 In beeld: Jonge Belg maakt bijzonder veel indruk met sprintzege, vroege valpartij zorgt voor vreselijk veel slachtoffers

Niet enkel in Parijs-Nice of de Tirreno Adriatico werd dit weekend gekoerst. Ook in Vlaanderen stond er met de GP Vermarc een interessante wedstrijd op het programma. Daarin kregen we een sprint met een jonge winnaar.

De 22-jarige Simon Dehairs van het opleidingsteam van Alpecin - Deceuninck was de winnaar van de GP Vermarc. In Rotselaar won hij de sprint van een elitegroep, waarbij Timothy Dupont en Victor Hannes het podium vervolledigden. Dehairs was zeer sterk in de finale sprint, waardoor de rest op meters eindigde. Daarmee wist de 22-jarige jongeling uit Zoutleeuw meteen uit te pakken met een nieuwe sterke prestatie. Hij was achteraf dan ook een tevreden man. Simon Dehairs s'est imposé sur le #GPVermarc devant Timothy Dupont 💐#cycling #cyclisme #wielrennen #Ciclismo pic.twitter.com/HaLICHPyIY — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) March 10, 2024 Toch zal de GP Vermarc dit jaar misschien vooral de wereld rondgaan omwille van een massale valpartij in de eerste ronde. Daarbij moesten uiteindelijk verschillende renners worden afgevoerd naar een ziekenhuis in de buurt. Veel slachtoffers bij vroege valpartij Grootste slachtoffer was misschien wel Yorick Slaets, die gehavend was aan de kin en volgens Het Nieuwsblad ook een kaakbeenbreuk heeft opgelopen. Hij was wel lang niet het enige slachtoffer in de race. Daan Soete denkt aan een mogelijke pinkbreuk opgelopen bij de val. Het zou alweer pech betekenen voor Deschacht-Hens-Maes, nadat eerder Toon Aerts al een neusbreuk opliep bij een cross enkele weken geleden. 🇧🇪 #GPVermarc@thomportsmouth a lourdement chuté dimanche dans le premier circuit du Grote Prijs Vermarc. Notre jeune coureur britannique souffre d'une fracture du scaphoïde et de deux côtes fracturées.



ℹ️ Communiqué > https://t.co/vCHyeLjZhx pic.twitter.com/0kuUfe4bwp — Bingoal WB (@BingoalWb) March 10, 2024