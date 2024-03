Dirk De Wolf vol lof voor wereldtopper: "Iedereen zat choco in de achtervolging"

In de Strade Bianche was het Tadej Pogacar die een enorme indruk maakte. Hij reed weg op 81 kilometer van de streep en zorgde vervolgens voor een ongezien lange solo. En dus lag iedereen in katzwijm.

Op de Monte Sante Marie haalde Tadej Pogacar - uiteraard zou je bijna zeggen - een KOM op Strava binnen. Hij was meer dan een minuut sneller dan Tom Pidcock vorig jaar en zelfs bijna twee minuten sneller dan toen hij er zelf een keertje wegreed in 2022. Net als Jonas Vingegaard lijkt dus ook de Sloveen zeer snel in vorm dit jaar. "Zijn ploeg heeft ook een schifting gemaakt in de eerste kilometers naar die strook toe", aldus Dirk De Wolf. "Het ging echt heel rap, anders rij je ook niet zo makkelijk weg." "Iedereen zat echt choco in het wiel", ging De Wolf verder bij Wielerclub Wattage. "En dan kan hij doortrekken, dat heeft hij vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen ook al bewezen. Hij heeft de inhoud om makkelijk dertig-veertig kilometer alleen te rijden." Volgens De Wolf had het wat spannender mogen zijn "Nu heeft hij er eens tachtig alleen gereden. Het is spijtig voor ons, want het had wat spannender mogen zijn. Maar het is gewoon top van hem", wil Dirk De Wolf de lof allerminst gaan schuwen. Tom Boonen en Jan Bakelants gaven als tegenargument wel nog aan dat er in een koers als de Strade Bianche weinig mogelijkheden zijn om echt een organisatie op gang te brengen.