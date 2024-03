Is Remco Evenepoel nu tevreden of niet na Parijs-Nice? Hij geeft zelf het antwoord

Remco Evenepoel heeft een sterke week in Parijs-Nice afgesloten met ritwinst, een tweede plaats in het eindklassement en heel wat troostprijzen: de bergtrui, de puntentrui en de strijdlust. De Belg was achteraf bekeken wel vrij tevreden met zijn resultaten.

"Je mag er van zeggen wat je wil over Remco Evenepoel, maar hij heeft het goed gedaan en mag tevreden terugblikken op deze week", aldus José De Cauwer bij Sporza na de race.

"Echt teleurgesteld ben ik niet. Als je ziet dat er maar één iemand echt kon volgen, dan verdient hij het wel om de eindzege te pakken. Ik ben drie keer all-in gegaan en hij was de enige die kon volgen. Matteo Jorgenson was de verdiende winnaar, twee dagen geleden was hij heel sterk in de vlucht van de dag. Ik denk dat ik blij mag zijn met het einde van deze mooie week", blikte Evenepoel dan weer zelf terug.

© photonews

"Wat ik heb laten zien, dat was ook ons plan. Toen we maar met tien-twaalf maar waren, heb ik alles geprobeerd en wilde ik kijken waar we zouden uitkomen. Ik denk dat ik de rest daarmee ook heel moe heb gemaakt."

Remco Evenepoel denkt dat hij nog wat kan groeien de komende weken en maanden

"Uiteindelijk zag ik ook af, maar dat is de manier waarop je races wint. Ik wilde Vlasov nog lossen en daarna heb ik gewacht op mijn sprint om de knappe rit te pakken."

"Ik heb nog wat hoogte nodig om echt top te zijn. De Ardennenklassiekers is het grote doel, ik denk dat ik nog kan verbeteren. Ik ben zeker niet slecht, maar ik kan nog een beetje groeien. Doorheen de week hebben we een paar foutjes gemaakt, maar ik kan met een positief gevoel naar huis gaan."