José De Cauwer ziet Remco Evenepoel meermaals aanvallen en heeft daar wat over te zeggen

Remco Evenepoel gaf vooraf aan dat hij alles zou geven in de slotrit van Parijs-Nice en wilde knallen onderweg naar Nice. En dat zou hij uiteindelijk ook gaan doen, door al snel in de rit met speldenprikken te komen.

Bij de voet van de Côte de Peille ging Remco Evenepoel een eerste keer aanvallen, later op de berg probeerde hij het nog twee keer. Met nog meer dan veertig kilometer op de teller drie forse speldenprikken van de jonge Belg.

Bij de eerste twee pogingen kwamen er telkens heel wat renners opnieuw aansluiten, bij de derde keer was hij even alleen op pad met Jorgenson. Zelfs leider McNulty moest passen, Vlasov kwam wel nog aansluiten bij de twee leiders. José De Cauwer zag het allemaal graag gebeuren.

© photonews

"Dit zagen we aankomen. Dit was te verwachten hé. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wie kan er nu nog volgen?", aldus De Cauwer bij Sporza tijdens het liveverslag. "Jorgenson moet nu overnemen als hij Parijs-Nice wil winnen, al is McNulty een taaie."

José De Cauwer onder de indruk: "Dit is mooi, dit is koers"

"Dit is mooi, dit is koers. Dit willen we zien. Nu is het niet meer tegen Evenepoel, nu is het tegen elkaar. Dit is goed. Nu kan Evenepoel ook mee profiteren van de zaak."

"Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb het vannacht gedroomd dat hij hem eraf ging rijden op de Col d'Eze. Een vruchtbare nacht? Het zal wel zijn."