Voorspelling van analist over Remco Evenepoel & co keert als een boemerang terug in het gezicht

Niet alle voorspellingen van analisten kunnen kloppen. Wat gedacht werd over Remco Evenepoel en Primoz Roglic en de waardeverhoudingen tussen hen strookt niet met de huidige realiteit.

U kon voor aanvang van Parijs-Nice lezen hoe ex-renner Christian Vandevelde niet dacht dat het merendeel aan wedstrijdkilometers Evenepoel voordeel ging geven op Primoz Roglic. Volgens de Amerikaan kan Roglic zich immers voorbereiden als de beste en ging de Sloveen zeker top zijn en niet zomaar koersen om te trainen.

Bij het uit de veren komen op de laatste dag van deze rittenkoers kunnen we ondertussen wel stellen dat Roglic wel degelijk Parijs-Nice nodig heeft om nog enkele procentjes beter te worden. Een dag geleden stond de klassementsman van BORA-hansgrohe zelfs niet in de top 10. Ondertussen sprong hij wel al naar plek 6.

NOG GEEN EXPLOSIVITEIT BIJ ROGLIC

Aanvallen is er nog helemaal niet bij geweest en het is net die explosiviteit die we toch van Roglic gewend zijn. Geen al te erg om er een keer naast te zitten, maar Vandevelde had het zeker niet bij het rechte eind over Roglic en diens vorm ten opzichte van Evenepoel.