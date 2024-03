Cian Uijtdebroeks onthult twee problemen waardoor hij nog beter had kunnen doen in Tirreno-Adriatico

Cian Uijtdebroeks heeft zich in Tirreno-Adriatico opnieuw getoond. Toch ziet hij nog altijd zaken die beter kunnen.

Met een zevende plaats in Tirreno-Adriatico heeft Cian Uijtdebroeks de lijn van 2023 doorgetrokken. Toen eindigde hij al in de top tien van de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië, de Ronde van Zwitserland en de Vuelta.

Toch kon het volgens Uijtdebroeks toch nog beter dan zijn zevende plaats. Zo koos hij ervoor om in de tijdrit vroeg te starten, maar toen begon het net te regenen. "We hebben de berekening gemaakt. Ik verloor een halve minuut of daaromtrent in de bochten", zegt hij bij HLN.

Koolhydraten slecht verteerd

Uiteindelijk moest Uijtdebroeks meer dan een minuut toegeven op Juan Ayuso, die tweede werd in de eindstand. Zaterdag moest Uijtdebroeks wel nog tijd toegeven op de concurrentie. De jonge Belg voelde zich namelijk onwel.

Uijtdebroeks had maagproblemen, hij kreeg de hoge koolhydraatproducten niet verteerd. "In een langere rit ga je naar 120 gram koolhydraten per uur. Daar heb ik normaal geen probleem mee, maar zaterdag wel."

Het kon dus nog beter, maar Uijtdebroeks was wel tevreden met het goede gevoel. Vanaf volgende week staat Uijtdebroeks aan de start van de Ronde van Catalonië, het eerste echte doel van het jaar.