📷 Wat zijn hun plannen? Patrick Lefevere en Jurgen Mettepenningen houden overleg

Op sociale media postte Jurgen Mettepenningen vandaag een foto met een geheimzinnige boodschap. Hij hield er overleg voor de toekomst, klinkt het.

“Brainstormen over de toekomst.” Dat is de geheimzinnige boodschap die Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal bij een foto waarop hij te zien is samen met Patrick Lefevere op X, het vroegere Twitter post.

Het Nieuwsblad vroeg om de nodige uitleg, maar die kwam er niet echt uit. Alles zou nog veel te prematuur zijn, zo klinkt het bij Mettepenningen.

Wat wel al geweten is, is dat Leonie Bentveld van Pauwels Sauzen-Bingoal het wegseizoen zal rijden voor AG Insurance Soudal, de wegploeg voor vrouwen van Patrick Lefevere.

De UCI laat de mogelijkheid om op de weg en in de cross voor verschillende ploegen te rijden. Lefevere was in het verleden al op zoek naar een crossploeg om dat in zijn imperium te integreren. Zo zocht hij al toenadering met Tormans.