Is Jorgenson nu de te kloppen man bij Team Visma? Marc Sergeant komt met duidelijk oordeel

Matteo Jorgenson van Visma Lease a Bike won Parijs-Nice. Hij hield Remco Evenepoel van de eindzege in de Franse rittenkoers.

Remco Evenepoel maakte een heel goede indruk in Parijs-Nice en was misschien wel de beste renner in deze rittenkoers, maar het leverde hem uiteindelijk niet de eindoverwinning op. Die ging naar Matteo Jorgenson van Visma Lease a Bike.

Een overwinning die Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad wel nog even in perspectief wil plaatsen, want deze zege van Jorgenson betekent niet dat hij nu de te kloppen man wordt binnen de ploeg van onze landgenoot Wout van Aert.

Sterkte van Visma Lease a Bike ligt in collectief

“Matteo Jorgenson, de man die Evenepoel klopt in Parijs-Nice, wordt straks in de voorjaarsklassiekers gewoon weer luxeknecht van Wout van Aert”, is de analist heel erg duidelijk in zijn oordeel.

En dat geldt niet voor hem alleen binnen het gele legioen, zo gaat Sergeant verder. “Net als Dylan van Baarle, toch een winnaar van Parijs-Roubaix, zich uit de naad rijdt in de Tirreno.”

Al krijgen zij allemaal wel hun moment, helemaal uitgedokterd door de ploegleiding. “Dat is de grote sterkte van die ploeg: de pikorde is duidelijk, de rolverdeling is duidelijk en iedereen krijgt in de loop van het seizoen wel eens zijn kans.”