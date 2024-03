Straf en hoopgevend nummer van Remco Evenepoel levert vier prijzen op, maar ...

In Parijs-Nice stond op zondag de slotetappe op het programma richting Nice. Remco Evenepoel wilde nog voor vuurwerk zorgen, maar botste op een te sterke Matteo Jorgenson voor het eindklassement.

In eerste instantie was het onder meer Victor Campenaerts die de dag kleurde, vanaf een dikke veertig kilometer voor de streep roerde Remco Evenepoel zich. Tot drie keer toe ging hij aan, waardoor hij leider Brandon McNulty wist te kraken.

Gingen wel mee in zijn zog: Matteo Jorgenson en even later ook Aleksandr Vlasov. De drie reden de rest op zo'n twee minuten, op de laatste klim moest ook Vlasov passen. De twee anderen gingen als nummer een en twee in rit én klassement naar de streep.

© photonews

In de sprint met twee was het Remco Evenepoel die de Amerikaan wist te verschalken. Met ook nog de bergtrui, het puntenklassement én de prijs voor de strijdlust zijn er veel troostprijzen op die manier voor de sterke Belg, maar de eindwinst is wel voor Jorgenson.

Veel troostprijzen voor Evenepoel, eindwinst voor Jorgenson

Vlasov werd uiteindelijk derde in de slotrit, in het klassement kon McNulty wel nog zijn podiumplaats redden met een vijfde plek in de daguitslag.

Voor Evenepoel zal het een deugddoende week geweest zijn, al blijft de eindprijs dus net uit. Hij beloofde én gaf oorlog in de laatste rit en tankt wel vertrouwen naar de volgende grote doelen van 2024 toe.