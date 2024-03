Klare taal voor Mathieu van der Poel: "Voor mij hoeft dat niet eens"

Zaterdag rijdt Mathieu van der Poel zijn eerste koers van het voorjaar. In Milaan-Sanremo is hij de titelverdediger na zijn overwinning van vorig jaar.

2023 was een ongelofelijk jaar voor Mathieu van der Poel. Ook het voorjaar van de Nederlander was bijzonder geslaagd, met winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. En dan vermelden we niet eens zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen.

Dat het haast onmogelijk wordt om die straffe prestaties dit jaar zelfs maar te evenaren, laat staan verbeteren, daar lijkt iedereen het over eens. Daar spreekt Christoph Roodhooft, manager bij Alpecin-Deceuninck, klare taal over. “Voor mij hoeft dat niet eens”, vertelt hij meteen aan Het Nieuwsblad.

Van der Poel deed in één jaar wat anderen twee tot drie jaar tijd kost

Hij maakt meteen ook een vergelijking met andere ploegen in het peloton. “Op de resultaten van vorig jaar kan een klassieke ploeg doorgaans twee tot drie jaar teren. Wij zijn erin geslaagd om die wedstrijden in één seizoen te winnen. Wat uiteraard fantastisch is, maar herhalen wat vorig jaar lukte, is quasi onmogelijk.”

Roodhooft gaat nog een stapje verder zelfs in zijn analyse van die situatie. “’t Is misschien zelfs een beetje jammer dat het ons in één jaar gelukt is. Maar je kan natuurlijk niet kiezen wanneer je een Monument wint en dus zijn we bijzonder blij dat het ons vorig jaar gelukt is.”