Michel Wuyts is er nu al zeker van: "Hij wint Milaan-Sanremo"

Met Milaan-Sanremo staat het eerste monument van het jaar op het programma. Het wordt wellicht een strijd tussen tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel.

Vorig jaar reden Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna weg op de Poggio. Van die drie is enkel Wout van Aert er dit jaar niet bij, hij is op hoogtestage in Spanje.

Pogacar voerde de forcing op de Poggio, maar toen kwam Van der Poel nog. "Vorig jaar kneep Pogacar Wout van Aert dood, maar Van der Poel had gewoon nog een long over", zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck.

Pogacar de grote topfavoriet

Zal Pogacar dit jaar al op de Cipressa durven wegrijden? Michel Wuyts twijfelt er aan. "Ik vind dat vrij zinloos. De voorbije vijf jaar is er daar zwaar tempo gemaakt, maar is er niet meer aangevallen."

"Kan je wegrijden als het peloton die beklimming tegen veertig kilometer per uur oprijdt? UAE Emirates zal daar de koers sowieso in handen nemen en dan blijft de vraag of hij een bruggetje kan slaan naar de Poggio of assistentie nodig heeft van een medefavoriet."

De Sloveen is voor Wuyts wel de topfavoriet in Milaan-Sanremo. "Aan hem zal Van der Poel toch een stevige klant hebben." Vorig jaar werd Pogacar vierde in Milaan-Sanremo, in 2022 vijfde.