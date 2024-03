Analist zet Evenepoel stevig op zijn plaats: "Remco zal niet akkoord zijn, maar..."

Remco Evenepoel reed zich naar de tweede plaats in Parijs-Nice. Jan Bakelants bleef echter op zijn honger zitten.

Eén etappe gaf Soudal-QuickStep niet thuis in Parijs-Nice en dat kostte Remco Evenepoel uiteindelijk de eindzege. Voor de rest waren ze in het kamp Lefevere bijzonder tevreden over de prestatie van onze landgenoot.

Jan Bakelants is dat echter niet, zo laat hij duidelijk blijken in Het Laatste Nieuws, en daar heeft de ex-renner duidelijk zijn redenen voor.

“Remco zal niet akkoord zijn - want hij leest alles - maar ik blijf op mijn honger zitten. De flits die we allemaal willen zien, de flits waaraan we ons kunnen optrekken dat het mogelijk is in juli, heb ik niet gezien”, is Bakelants heel erg duidelijk.

Nochtans is Evenepoel zelf heel tevreden en dat moet hij eigenlijk ook zijn met een ritoverwinning en een tweede plaats in het eindklassement. Maar van Evenepoel mogen we volgens Bakelants toch wat meer verwachten.

Ook de concurrentie wordt nog beter

“Ik vond hem bergop goed, maar niet flitsend. De rit waarin Roglic aanviel, reed hij er wel terug naar toe, maar echt vlot ging dat niet. Dat beeld blijft ook hangen op zondag: de echte versnelling bergop was er niet. Van niet kunnen, denk ik.”

Zo probeerde hij niet meer weg te rijden van Jorgenson. Achteraf stipte Evenepoel aan dat hij nog een hoogtestage moet doen, maar voor Bakelants zal het daar niet van af hangen.

“Remco zal zeker nog beter worden, maar de concurrentie zal ook nog groeien. Zeker bij Visma Lease a Bike vinden ze altijd wel iets om het niveau nog op te krikken”, besluit hij.