Jumbo-Visma woest op Evenepoel en Soudal Quick-Step in de Giro: "Godverdomme, wat een klootzakken"

Remco Evenepoel wilde vorig jaar in de Giro een gooi doen naar de eindzege. Een positieve coronatest gooide echter roet in het eten.

Na zijn zege in de Vuelta in 2022 wilde Remco Evenepoel vorig jaar de Giro op zijn naam schrijven. Hij begon uitstekend met winst in de openingstijdrit en deed er nog eens een zege bij in de tweede tijdrit.

In een van de ritten kwam Primoz Roglic ten val. Net op dat moment, of zo lijkt het toch, zet Soudal Quick-Step zich op kop van het peloton. En daar waren ze bij het toenmalige Jumbo-Visma niet blij mee.

"Godverdomme, wat een klootzakken", zegt ploegleider Marc Reef in de documentaire 'All-in: The Trilogy' over het het seizoen 2023 van Jumbo-Visma. "Nou, dit is sportief hoor. Dit is toch helemaal niet nodig."

Karma voor Evenepoel

Even later kwam Evenepoel zelf ten val in de etappe, de reactie van Reef is duidelijk. "Dit is gewoon, echt, echt… karma", zei de Nederlandse ploegleider.

Uiteindelijk ging Evenepoel niet meer van start in de tiende rit na een positieve coronatest. Roglic pakte de eindzege nadat hij Geraint Thomas in de klimtijdrit naar Monte Lussari uit de roze trui reed op de voorlaatste dag.