📷 Het strijdplan van Tadej Pogacar is duidelijk, Sloveen denkt aan het milieu en neemt concurrent mee in de auto

Tadej Pogacar is na zijn straffe stoot in de Strade Bianche ook een van de absolute favorieten voor Milaan - Sanremo. En het strijdplan lijkt ondertussen al helemaal duidelijk te zijn, terwijl de Sloveen ondertussen ook in de buurt van het parcours is.

Het plan van en voor Tadej Pogacar lijkt duidelijk: oorlog maken. Op de Cipressa vol gas én op de Poggio vol gas, om daarna te kijken wie er al dan niet nog mee is in de eerste groep. Of zou Pogiboy op dat moment al alleen rijden?

De ploegleider van UAE Team Emirates (Matxin) heeft alvast duidelijkheid gebracht in de voorbereiding op het duel. "Volgens mij is het geheim om de Cipressa in minder dan negen minuten te beklimmen", klinkt het bij GCN.

Oorlog op de Cipressa en oorlog op de Poggio

"Twee jaar geleden reed Formolo de beklimming in 9:30 en was het peloton nog slechts 27 renners sterk. Vorig jaar deden ze 9:50 over de klim en zaten er nog 70 renners samen. Dit jaar moet het mogelijk zijn om onder de negen minuten te duiken. In mijn ogen kunnen maximaal 20 renners dit aan."

Opvallend beeld overigens in aanloop naar Milaan - Sanremo: Tadej Pogacar die denkt aan het milieu en carpoolde met Michael Matthews onderweg van Monaco naar Milaan. Beiden wonen in Monaco en reden dus samen naar Italië.

Of Bling ook in de slotfase van Milaan - Sanremo zijn carpoolgenoot zal kunnen volgen? Dat is een heel andere zaak. Zaterdagnamiddag weten we meer!