Het idee alleen al tovert glimlach op het gezicht van Van der Poel: Evenepoel heeft hem iets heel duidelijk laten verstaan

Mooi dat Mathieu van der Poel nog zelf om bepaalde dingen in de koers kan lachen. Evenepoel uitdagen in Luik-Bastenaken-Luik, zo'n scenario tovert al een glimlach op zijn gezicht.

Het zijn beiden goede maatjes. Zo hebben ze dit jaar al meermaals samen een trainingsrit afgewerkt. "Dat zijn vaak dagen dat iedereen rustig moet fietsen", verduidelijkt Van der Poel bij Het Laatste Nieuws. "Of ieder doet even zijn ding op een berg op en af en dan rijdt iedereen samen verder. Dan komt altijd wel uit."

"Er wordt eigenlijk niet over koers gepraat, meer over andere dingen. Wat het ook we leuk maakt en dat laat de tijd snel voorbij gaan." Bij Van der Poel is het nooit uitgesloten dat hij er doorheen het jaar wedstrijden bijneemt die je misschien niet meteen met hem in verband zou brengen.

VAN DER POEL BESLIST NA LUIK OVER ZOMER

In het verleden is dat bijvoorbeeld al eens de Giro, dit jaar kan dat Luik-Bastenaken-Luik zijn. Al staat er nog een vraagteken achter zijn deelname in La Doyenne. Waar gaat de finale beslissing van afhangen? "Vooral van hoe de vorm op dat moment nog is. Hoe ik mij dan nog voel en wat de rest van de zomer brengt."

© photonews

Want dat is nog een belangrijk vraagstuk. "Hebben we daar dan al zicht op of niet? Normaal gaan we dat na Luik beslissen, maar als ik mij om één of andere reden niet meer fris voel, kunnen we dat aanpassen." Uiteraard heeft Van der Poel een eventuele deelname al besproken met tweevoudig winnaar Evenepoel.

EVENEPOEL VREEST VAN DER POEL NIET

Als hij daar aan terugdenkt, verschijnt er meteen een glimlach op het gezicht van Van der Poel. "We hebben het er in Spanje kort over gehad. Hij heeft geen schrik van mij, denk ik. Ik vind het wel een leuke uitdaging."