Jan Bakelants verrast en ziet Belg héél hoog eindigen: "Na van der Poel en Pogacar dé outsider voor mij, met stip"

Geen Wout van Aert en geen Remco Evenepoel in Milaan - Sanremo. En dus kijken de meeste analisten naar Jasper Philipsen om de Belgische eer te gaan verdedigen. Al zijn er ook die een andere mening hebben.

"Als Pogacar en Van der Poel met hun twee wegrijden, wordt het voor mij moeilijk om die twee te kunnen volgen, maar als er een groepje van zes à zeven renners wegrijdt, moet ik er bij zijn", aldus Maxim Van Gils zelf tegen Het Laatste Nieuws.

Maxim Van Gils deed het dit voorjaar dan ook al simpelweg uitstekend. Hij won de korte tijdrit in de Ruta del Sol, werd vijfde in de Faun-Ardèche Classic en een dag later derde in de Faun Drôme Classic. Ook in de Strade Bianche was hij knap derde. Kan hij ook op de Poggio met de beteren mee?

"Met stip de Belg die iets kan laten zien"

"As je kijkt naar de Strade Bianche en de vooruitgang die hij het voorbije jaar gemaakt heeft, denk ik dat we ‘ja’ moeten zeggen", is Jan Bakelants vol lof voor de jongeling van Lotto-Dstny. Hij ziet grootse dingen op zaterdag.

"Hij heeft die versnelling van vijf minuten in de benen. Ik ga nog meer zeggen: voor mij is Van Gils de eerste outsider na Pogacar en Van der Poel", aldus nog Bakelants. "Voor mij is hij mét stip de Belg die iets kan laten zien."

De extra vraag is of Van Gils ook in een koers van bijna 300 kilometer nog fris zal zijn. De voorbije jaren kwam hij nog nét te kort, met een 34e en een 38e plaats in het klassement tot gevolg.