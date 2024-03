Mathieu van der Poel spreekt vrank en vrij over een uiterst vreemd beeld dat de wereld is rondgegaan

Mathieu van der Poel en vreemde beelden, het is niet altijd een 'match'. Het beeld van hem als winnaar zijn we wel degelijk gewend. Vorig jaar dook er na Milaan-Sanremo toch een heel apart beeld op.

Van der Poel lichtte al een tipje van de sluier over zijn tactiek voor komende zaterdag en gaat daar nog iets dieper op in tijdens een gesprek met Het Laatste Nieuws. Zo kreeg de kopman van Alpecin-Deceuninck de vraag voorgeschoteld of zijn ploeg ook de vroege vlucht gaat controleren.

"Dat denk ik wel. Je moet ook wel initiatief tonen natuurlijk. Het ligt altijd aan de benen. Ik voel me goed op training. Dat is een referentie, maar geen zekerheid dat ik zaterdag ook de goede benen zal hebben. Ik verwacht dat ik in orde zal zijn, maar die eerste wedstrijd is altijd een klein vraagteken."

VAN DER POEL DENKT OOK ANDERE CONCURRENTEN

Een grote vraag is ook wie naast Pogacar nog een concurrent voor de overwinning op de Via Roma kan zijn. "Als je kijkt naar hoe sterk een Ganna vorig jaar was op de Poggio, dan kan je er van uitgaan dat er altijd zo'n renners zijn die op een goede dag de Poggio mee over kunnen."

Over Ganna gesproken: die eindigde vorig jaar knap tweede in de Primavera, voor Van Aert. Opvallend: in afwachting van de podiumceremonie moest de top 3 nog even geduld tonen in een krap zeteltje, dat duidelijk eigenlijk te klein was voor die drie heren. Heel vreemd.

VAN DER POEL LACHT MET VRAAG OVER ZETEL

Van der Poel heeft de organisatie niet om een grotere zetel gevraagd. "Neen, ik vond het wel gezellig vorig jaar in dat klein zeteltje. Ik zal blij zijn als ik daar terug in mag zitten."