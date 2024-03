UAE en Pogacar onthullen hun plan om Van der Poel te kloppen of profiteert een outsider in Milaan-Sanremo?

Met Milaan-Sanremo staat zaterdag het eerste monument van het jaar op het programma. Wordt het Pogacar, Van der Poel of toch een outsider?

Milaan-Sanremo lijkt vooraf vooral een duel te worden tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Slaagt de Sloveen er in om de wereldkampioen af te schudden of profiteert iemand van hun rivaliteit?

Parcours Milaan-Sanremo

Net als vorig jaar wordt er niet in Milaan zelf gestart. Toen lag de start in Abbiategrasso, dit jaar in Pavia. Verder is het parcours wel traditioneel met de Passo del Turchino en voor de Cipressa de drie Capo.

Het wordt vooral wachten op de Cipressa (5,6 km aan 4%) en de Poggio di Sanremo (3,6 km aan 3.7%) voor we vuurwerk zullen krijgen. Op de top van de Poggio is het nog slechts zo'n 5 kilometer tot de meet.

Favorieten Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel is als uittredend winnaar de uitgesproken topfavoriet om zichzelf op te volgen. Hij maakte vorig jaar zo'n indruk op de Poggio dat het maar de vraag is wie hem daar zal kunnen volgen.

UAE Team Emirates wil de koers op de Cipressa alvast hard maken. Het team van Pogacar wil de klim in 9 minuten oprijden, bijna een minuut sneller dan vorig jaar. Kopman Pogacar zal daarna wel van Van der Poel af moeten raken.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel andere favorieten. Onder meer Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Tom Pidcock, Matej Mohoric, Christophe Laporte, Laurence Pithie, Alberto Bettiol en Maxim Van Gils.

Voor hen wordt het vooral overleven tegen het geweld van Pogacar en Van der Poel. Als de twee samen blijven en iemand kan hen volgen, dan zou die kunnen profiteren om in of na de afdaling van de Poggio weg te rijden.

ONZE STERREN

***** Mathieu van der Poel

**** Tadej Pogacar, Tom Pidcock

*** Maxim Van Gils, Matej Mohoric, Mads Pedersen

** Jasper Philipsen, Christophe Laporte, Alberto Bettiol, Benoit Cosnefroy

* Laurence Pithie, Filippo Ganna, Matteo Trentin, Corbin Strong, Oliver Naesen