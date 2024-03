Maxim Van Gils (7de) komt met opvallende uitspraak na snelste Milaan-Sanremo ooit

Maxim Van Gils werd vooraf bij de outsiders gerekend in Milaan-Sanremo en heeft die verwachtingen ook waargemaakt. Hij was wel teleurgesteld met zijn zevende plaats.

Maxim Van Gils kwam met een uitstekende statistiek aan de start van Milaan-Sanremo. In de vier koersdagen die hij al op zijn teller had staan in 2024 eindigde hij telkens in de top vijf.

De Belg van Lotto Dstny mocht dus met ambitie aan de start staan van het eerste monument van het jaar. En Van Gils deed het dus goed. Hij kon in de afdaling van de Poggio opnieuw aansluiten bij de koplopers.

In de sprint moest hij het afleggen tegen de echt snelle mannen, maar Van Gils werd toch knap zevende. "Misschien kom ik nooit meer zo dicht bij een podiumplaats in Sanremo als vandaag", was Van Gils toch teleurgesteld bij Sporza.

"Milaan-Sanremo is echt een rare koers. Nu bleef alles samen en waren er snelle mannen bij, dus dan wordt het moeilijk. Toch hoop je dat aan de streep alles goed valt en dat je op de verrassing kan spelen. Alleen waren het gewoon echt pure sprinters vandaag."

Snelste editie Milaan-Sanremo

Er werd dit jaar ontzettend hard gereden, met uiteindelijk de snelste Milaan-Sanremo tot gevolg aan een gemiddelde van 45,99 kilometer per uur. Daarmee werd het record van 45,80 km/u in 1990 verbeterd.

"Ik vind dit eigenlijk wel een heel leuke koers. Heel relaxed op het begin, waarin iedereen in de eerste vier uur gewoon praat tegen elkaar", zei Van Gils opvallend. "Op het einde is het dan wel hard tegen hard."