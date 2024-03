Tadej Pogacar heeft duidelijke boodschap voor Mathieu van der Poel voor Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar wordt straks wellicht de grote uitdager van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo. De Sloveense kampioen heeft een boodschap in petto voor de wereldkampioen.

Met een solo van 80 kilometer in de Strade Bianche maakte Tadej Pogacar meteen stevig in zijn eerste koers van het jaar. Een week later is de Sloveen ook een van de topfavorieten voor Milaan-Sanremo.

Toch lijkt Pogacar vooral te moeten afrekenen met Mathieu van der Poel, die Pogacar vorig jaar achterliet op de Poggio. Maar de Sloveen geeft zich vooraf nog niet gewonnen en barst van het zelfvertrouwen.

"Ik verwacht weer een grote strijd met Mathieu. Ik ben in januari eens met hem gaan trainen en toen vloog hij al. Maar mijn benen zijn ook beter dan vorig jaar, mijn vorm ook", zei Pogacar bij Sporza.

Valt Pogacar aan op de Cipressa?

UAE Team Emirates verklapte vrijdag al dat ze de Cipressa, de voorlaatste klim, ontzettend hard wil oprijden. Vorig jaar deed het peloton er 9'50" over, twee jaar geleden 9'30". Dit jaar wil het team van Pogaca dat in 9 minuten doen.

Gaat de Sloveen dan ook aanvallen op de Cipressa? "De laatste keren ging het altijd snel op de Cipressa. Dat zal nu niet anders zijn. Maar ik kan nog niet alles verklappen", bleef hij toch nog wat mysterieus.