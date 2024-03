Tadej Pogacar niet te spreken over zijn ploegmaats na "gemakkelijke" Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar wilde dit jaar winnen in Milaan-Sanremo, maar het is de Sloveen opnieuw niet gelukt. Hij kon niet genoeg rekenen op zijn ploegmaats in de finale.

"We hadden een plan waar we ons aan hielden", begon Pogacar nog positief voor zijn ploegmaats. Daarna was hij wel wat kritischer. "Op de Cipressa kwamen we enkele procentjes tekort, en op de Poggio moest ik te lang wachten."

Op de Capi voerde UAE Team Emirates al het tempo op, maar daardoor had het te weinig renners op de Cipressa. Del Toro deed nog kopwerk, maar twee kilometer voor de top moest de Mexicaan lossen.

Daardoor kon Pogacar enkel nog rekenen op Wellens op de Poggio. Bij zijn eerste versnelling raakte Pogacar niet weg, bij de tweede kwam Van der Poel net voor de top weer aansluiten. In de afdaling kwam de rest ook weer aansluiten.

Snelste Milaan-Sanremo te makkelijk voor Pogacar

"Ik probeerde twee keer aan te vallen want ik had ongelooflijke benen. Ik heb er alles aan gedaan om derde te worden en ik denk niet dat ik veel beter had kunnen doen in deze situatie. Ik was er nog dichtbij."

"Ik denk dat het vandaag een van de makkelijkste koersen ooit was", zei Pogacar ondanks de snelste editie ooit van Milaan-Sanremo.

"We reden een makkelijk te volgen tempo in de eerste paar uur. Vandaag was niet alles perfect. Maar ja, we waren goed en ik denk dat een podiumplaats het beste was wat we konden bereiken."