Patrick Lefevere uit kritiek op topklassieker: "Gaan ze dat daar ooit eens snappen?"

Over zo'n tien dagen staat Gent-Wevelggem op het programma. Patrick Lefevere hoopt dat de sprinters in de toekomst meer hun kans krijgen.

Vorig jaar won Christophe Laporte Gent-Wevelgem nadat hij de zege cadeau kreeg van Wout van Aert. De twee waren weggereden op de laatste beklimming van de Kemmelberg, op zo'n 50 kilometer van de streep.

De voorbije jaren werd er bijna altijd gesprint met een klein groepje voor de zege in Wevelgem. De laatste keer dat een omvangrijke groep sprintte voor de zege was in 2019. Toen won Kristoff voor Degenkolb en Naesen.

Lefevere kritisch voor Gent-Wevelgem

Patrick Lefevere zou dat in de toekomst liever meer zien gebeuren en is dan ook kritisch voor het parcours van Gent-Wevelgem. "Gaan ze daar ooit snappen dat drie keer de Kemmelberg echt wel te veel van het goede is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De sprinters zijn Milaan-Sanremo al kwijt, dan mag Gent-Wevelgem wel een koers zijn waar een sprintend groepje van een man of dertig meer regel dan uitzondering is", stelt Lefevere.

Zaterdag werd er wel gesprint met een groepje voor de zege in Milaan-Sanremo. Al was dat niet met een groep van dertig, wel met twaalf. Zo'n groep van dertig is al van 2016 geleden in Milaan-Sanremo, toen Démare won.