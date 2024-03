📷 Alle hens aan dek: heel dicht bij de start van Parijs - Roubaix moet vreselijke strook aangepakt worden

De Vlaamse klassiekers komen nu echt wel dichtbij. Op 31 maart is er de Ronde van Vlaanderen, een weekje later staat er met Parijs - Roubaix opnieuw een monument op het programma. En daarvoor is het hard werken.

eDiverse kasseistroken van Parijs - Roubaix zagen er de voorbije weken verschrikkelijk uit. En dus moest er nog wat werk verricht worden. Maar in zo'n gevallen kunnen ze in Noord-Frankrijk rekenen op Les Amis de Paris - Roubaix. Die organisatie gaat elk jaar op zoek naar de slechtste stroken van Parijs - Roubaix, om ze vervolgens te gaan oplappen. Dat is heel veel werk, maar de liefde voor de koers is dan weer groter dan het zaniken om het vele werk. New work zone : Haveluy 🙈😁 pic.twitter.com/2PIKKEJEq2 — Les Amis de Paris-Roubaix (@A_ParisRoubaix) March 18, 2024 Maandag werd nog begonnen aan een héél vuile en slechte strook, met de sector van Haveluy. Die lag dit jaar wel héél erg slecht. Met minder den drie weken nog voor de boeg is het alle hens aan dek voor Les Amis de Paris - Roubaix. Haveluy is een van de eerste sectoren en draagt het nummer 20.