Alpecin-Deceuninck komt nu al met waarschuwing voor Wout van Aert

Visma Lease a Bike toonde in het openingsweekend dat ze helemaal klaar waren voor dit seizoen. Het eerste Monument van het jaar ging echter naar Alpecin-Deceuninck, met Jasper Philipsen als winnaar in Milaan-Sanremo.

Het patroon begint een beetje terug te keren. Vorig jaar kende Alpecin-Deceuninck geen bruisende start van het jaar en ook in 2024 was het precies hetzelfde. Maar de overwinning in Milaan-Sanremo maakt natuurlijk alles goed.

Jasper Philipsen lag er zelf al niet wakker van en dat liet hij nog maar eens blijken nadat hij zijn eerste Monument op zijn naam geschreven had. “En dan is het zaak om nooit te panikeren”, vatte Philipsen samen bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel zet volop in op Ronde van Vlaanderen

Dat is de sterkte van Alpecin-Deceuninck, zo gaf onze landgenoot nog mee. “Er is een plan en dat wordt altijd gevolgd. Het mindere seizoensbegin zorgde niet voor stress, het geloof is er altijd gebleven.”

Iets wat ploegleider Christoph Roodhooft volmondig beaamt. “Wij weten gewoon welk vlees we in de kuip hebben. Wij weten waar we vandaan komen en wij weten waar we naartoe willen.”

Dat is iets wat Wout van Aert maar beter in zijn oren knoopt. “Zo is het de bedoeling dat Mathieu pas op zijn best zal zijn in de Ronde van Vlaanderen. En ook dat zal lukken, daar hoef je niet aan te twijfelen”, klinkt het heel zelfverzekerd.