Alpecin-Deceuninck maakt nieuwe lead-out bekend na blessure van Rickaert

Alpecin-Deceuninck zit in een positieve flow na de zege van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo. Al is er ook de blessure van Jonas Rickaert.

Woensdag trekt Alpecin-Deceuninck met heel veel ambitie naar de Classic Brugge-De Panne. Jasper Philipsen is er ook van de partij en meteen één van de topfavorieten voor de overwinning.

De kans is immers heel erg groot dat deze wedstrijd in De Panne zal eindigen op een massasprint. De winnaar van Milaan-Sanremo mist wel zijn lead-out Jonas Rickaert. Hij viel geblesseerd uit in Nokere Koerse.

De ploeg duidde met Gianni Vermeersch al een vervanger aan, zo liet sportdirecteur Preben Van Hecke weten op een persconferentie.

Weinig wind in de Moeren

“We moeten de lead-out voor Jasper Philipsen dus wat aanpassen. Het is logisch dat hij onze kopman is. Jasper is immers een van de snelste mannen van het peloton en ik denk dat we wel een sprint zullen krijgen. Als er niets fout loopt, draait de hele bende de Zeelaan op voor een koninklijke sprint.”

Er zou woensdag weinig wind staan, waardoor de passages in De Moeren niet voor de nodige afscheiding zullen zorgen. Bovendien zijn er nog heel wat andere ploegen die hopen te scoren in een massasprint.

Voor vele rappe mannen is deze koers een ideale gelegenheid om nog eens te winnen. Vergeet trouwens niet dat dit een WorldTour-wedstrijd is. De kans dat het misschien wel een saaie koers gaat worden is daarom groot, maar het kan natuurlijk ook helemaal anders uitdraaien.”