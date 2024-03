Prachtig: vriendin van Mathieu van der Poel helpt vriendin van Philipsen op unieke wijze na Milaan - Sanremo

Jasper Philipsen won afgelopen zaterdag Milaan - Sanremo. Vriendin Melanie Peetermans was er echter niet bij, al sprong Roxanne Bertels in om er zo voor te zorgen dat het koppel toch een beetje samen kon vieren.

De ploegsfeer zit goed bij Alpecin-Deceuninck. Mathieu van der Poel zorgde voor prima werk in Milaan - Sanremo en hielp zo Jasper Philipsen mee aan een knappe overwinning. En daarna zorgden ook de vrouwen van de twee renners voor elkaar.

Melanie Peetermans is de vriendin van Jasper Philipsen. Zij was er door werkverplichtingen in België niet bij in Sanremo en zag haar vriend zelfs niet live winnen. Wel kon ze even na de aankomst meteen facetimen met Philipsen.

© photonews

Met dank dus aan Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel. Die had meteen gebeld naar Peetermans en zich vervolgens een weg gebaand door alle journalisten, fotografen en supporters heen om zo snel mogelijk bij Philipsen te raken.

Facetimen met Melanie Peetermans

Tussen twee huisbezoeken door vernam Peetermans dat haar vriend Milaan - Sanremo had gewonnen. En dankzij Bertels kon ze meteen meevieren.

Het toont aan dat de sfeer goed zit binnen Alpecin-Deceuninck. Iedereen helpt elkaar, zowle op als naast de fiets. Knap om zien.