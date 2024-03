Analisten voorzien stevig probleem richting Parijs: "Je kan niemand passeren met dit niveau"

In 2024 zijn er de Olympische Spelen in Parijs. De vraag is dan ook wat de Belgische nationale ploeg daar allemaal kan gaan uitrichten. De keuzes lijken alvast steeds moeilijker te worden. Of net niet, het is maar hoe je het allemaal bekijkt.

Zowel de mannen als de vrouwen eindigden in de top-5 van de World Tour en mogen daardoor het maximaal aantal rensters afleveren voor de wegrit. Al moet dat toch met een korreltje zout worden genomen, want het gaat over maximaal vier renners. Vier mannen en vier vrouwen selecteren, het zal allerminst een evidente of makkelijke zaak worden. Veel helpers kan je sowieso al niet inzetten en bovendien moeten de mensen die de tijdrit rijden ook de wegrit verplicht rijden. Bij de mannen mogen er twee mensen de tijdrit afwerken, bij de vrouwen is dat er eentje. Het lijkt een voordeel te geven aan Remco Evenepoel en Wout van Aert, omdat zij ook in het tijdrijden een Olympische medaille kunnen ambiëren. Maar ondertussen zijn er natuurlijk andere mensen opgestaan. Jasper Philipsen won Milaan - Sanremo, kan je zo iemand thuislaten? Het is ook een gevoel dat leeft bij de diverse analisten. “Met wat hij zaterdag gepresteerd heeft, kan ook de bondscoach hem niet langer zomaar voorbijlopen”, was José De Cauwer al duidelijk in Het Belang van Limburg. Jasper Philipsen als dé joker, wie als vierde man naar de Olympische Spelen? "Als je als bondscoach ook maar enigszins denkt dat Jasper het parcours van de wegrit kan overleven, dan moet je hem meenemen, is de mening van De Cauwer. Bondscoach Vanthourenhout mag zich dus verwachten aan heel moeilijke keuzes. De steile pentes van de Montmartre maken het een uitdagend parcours waar Wout van Aert en Remco Evenepoel zeker over kunnen, dankzij Milaan - Sanremo mag dat ook verwacht worden van Jasper Philipsen. © photonews Rest de vraag: wie gaat als helper naar de wegrit? "Ik vind Maxim Van Gils ook een certitude geworden", aldus Jan Bakelants in Wielerclub Wattage. Het panel merkte op dat ook renners als Arnaud De Lie een optie blijven en dat ook Jasper Stuyven goed aan het rijden is. Dirk De Wolf ziet het snel geregeld worden: "Wout van Aert en Remco Evenepoel met de tijdrit in het achterhoofd, Jasper Philipsen moet ook mee. Nog eentje bij en het is opgelost", aldus de analist. Met de huidige vorm zonder knechten naar de Olympische Spelen? "Het gaat moeten", meent Jan Bakelants. "Met het niveau dat die mannen nu halen, kan je niemand passeren voor een knecht. Het zal aan de mannen zelf zijn om elkaar te vinden op het parcours en met een plan te komen." Zonder knechten naar Parijs? Doen we het enkel met kopmannen? Dat kan een gevaar zijn in het kleine peloton van 90 renners. Het zou niet de eerste keer zijn dat outsiders profiteren van elkaar schaduwende favorieten. Kijk maar naar de Olympische wegrit in Tokio bij de vrouwen, toen Kiesenhofer alles en iedereen verbaasde bij de vrouwen. Wie zou u selecteren als vier Belgen voor de Olympische Spelen? We vragen het aan u in onze poll, al lijken sommige namen wel een zekerheid

Wie neemt u mee naar de Olympische Spelen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Benoot 0% De Lie 0% Evenepoel 0% Merlier 0% Philipsen 0% Stuyven 0% Van Aert 0% Van Gils 0% Van Wilder 0% Wellens 0% Een helper (Lampaert, Declercq, ...) 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 23/03/2024 14:00.