Bondscoach Vanthourenhout zit met groot probleem na winst van Philipsen in Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen won zaterdag Milaan-Sanremo. Dat zadelt de bondscoach met aardig wat problemen op.

Jasper Philipsen heeft zijn eerste Monument beet. Onze landgenoot was zaterdag in een sprint de snelste in Milaan-Sanremo. Dat heeft de nodige gevolgen en dan hebben we het niet alleen over het nieuwe contract dat de renner van Alpecin-Deceuninck richting volgend seizoen moet tekenen.

“Met wat hij zaterdag gepresteerd heeft, kan ook de bondscoach hem niet langer zomaar voorbijlopen”, zegt José De Cauwer aan Het Belang van Limburg.

Voor de co-commentator is Philipsen meer dan een optie voor je team. “Ook als die maar uit vier renners bestaat, zoals bij de Spelen in Parijs. Als je als bondscoach ook maar enigszins denkt dat Jasper het parcours van de wegrit kan overleven, dan moet je hem meenemen.”

Gaat Philipsen nog voor groene trui in Tour?

Al is er nog een ander vraagstuk dat op tafel ligt in die periode. Hoe groot zijn de ambities van Philipsen om de groene trui te pakken in de Tour de France.

“Een heel belangrijk vraagstuk is dat. Want het antwoord daarop bepaalt niet enkel of de olympische wegrit mentaal en fysiek haalbaar voor hem is, maar ook voor welk team hij volgend seizoen rijdt”, klinkt het bij De Cauwer.

Het wordt een moeilijke knoop om door te hakken voor bondscoach Sven Vanthourenhout, zeker in combinatie met onze andere toppers Wout van Aert en Remco Evenepoel.