"Je mag niets laten liggen", maar De Cauwer ziet pas mogelijkheden voor Philipsen in... 2028

De overwinning van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo zal volgens ingewijden zijn carrière helemaal veranderen. De honger om meer te winnen zal nog groter worden.

Jasper Philipsen heeft zichzelf vorig jaar op de kaart gezet, maar het greintje twijfel dat sommigen nog hadden in na zijn overwinning in Milaan-Sanremo helemaal weg. Met die zege zet hij ook zijn tweede voet naast Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Die ongelofelijke luxe aan Belgische toprenners is echter een gesel voor bondscoach Sven Vanthourenhout richting de nabije toekomst. Zeker op de Olympische Spelen in Parijs deze zomer zullen er wellicht alleen maar kopmannen zijn bij de Belgische ploeg.

Na zijn zege in Milaan-Sanremo kan Vanthourenhout haast niet anders meer dan Philipsen meenemen naar Parijs, al is het wel te zien wat de ambities van de Vlam van Ham in de Tour de France zijn.

WK-parcours pas in 2028 voor Philipsen

Het WK winnen, dat zal echter een ander paar mouwen zijn voor Philipsen. De komende edities in Zürich, Kigali, Montréal en Haute-Savoie zijn echter geen spek naar de bek van onze landgenoot door het parcours.

“Jasper zal moeten wachten tot 2028, wanneer de mondiale titelstrijd plaatsvindt in Abu Dhabi. Het voordeel is dat de situatie duidelijk is. Beter zo, dan wanneer de WK-omloop een dubbeltje op zijn kant is”, vindt José De Cauwer in Het Belang van Limburg.

“Als renner moet je met één oog ver vooruitkijken. Maar met het andere moet je kijken naar hetgeen er nu op je pad komt. Kortom, je mag niets laten liggen”, besluit de co-commentator.