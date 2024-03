Nadat hij stevige kritiek kreeg van Patrick Lefevere: Jan Bakelants komt met antwoord

Jan Bakelants had zich na Parijs-Nice kritisch uitgelaten over Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel. Patrick Levevere noemde dat vooral een schreeuw om aandacht.

Bakelants verweet Evenepoel vooral dat hij niets geleerd had. De ex-renner had kritiek op het feit dat Evenepoel de rittenkoers niet gebruikte als leermoment. En dat hij de confrontatie met Vingegaard uit de weg was gegaan.

Patrick Lefevere was niet gediend van die kritiek. "Jan Bakelants kiest als analist voor de Roger De Vlaeminck-strategie: 'Ik zeg het omgekeerde van wat iedereen denkt, dan ben ik zeker relevant'", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Geen ruzie tussen Bakelants en Lefevere

Bakelants kon de kritiek wel hebben. "Ik ben vereerd dat Patrick in zijn eigen column tijd spendeert aan mijn column. Dat wil toch zeggen dat hij ze interessant vindt en leest", zei Bakelants bij Wielerclub Wattage.

"En om dan in een zin genoemd te worden met Roger De Vlaeminck is ook geen oneer", zei Bakelants. Maar er is ook niets blijven hangen tussen Lefevere en Bakelants, want dinsdagmiddag zijn ze samen op restaurant geweest.

"Alles is uitgepraat, al lachend ging het er wel nog eens over. Wij kunnen het wel van elkaar hebben dat er een steek wordt uitgedeeld en dat wordt altijd heel snel uitgeklaard. Als er al iets uit te klaren viel."