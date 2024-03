Remco Evenepoel gaat weer voor het pittige werk en speelt daar zelf ook op in

Het is lang niet zo dat Remco Evenepoel na Parijs-Nice stil zit. Het pittige werk, dat doet hij nog het liefst van al.

Zijn account op Strava spreekt boekdelen. Remco Evenepoel vertoeft inmiddels weer in Spanje, nadat hij na Parijs-Nice nog enkele Tourritten verkende. Dat wil niet zeggen dat de Belgische kampioen momenteel in vakantiemodus verkeert, integendeel.

Evenepoel heeft dinsdag een ferme trainingsrit afgewerkt. "A good fiver", zo schrijft de renner van Soudal Quick-Step zelf op Strava. Daarmee verwijst hij naar het feit dat hij voor deze training toch meer dan vijf uur op de fiets heeft gezeten.

NIET ENKEL VLAKKE WEGEN VOOR EVENEPOEL

Om specifiek te zijn: 5 uur en 19 minuten heeft deze tocht in beslag genomen. En uiteraard is hij niet enkel vlakke wegen tegengekomen. In die 5 uur overbrugde Evenepoel op de fiets een hoogteverschil van in totaal 2908 meter.

Aan het eind van zijn trainingstocht zat Remco Evenepoel aan een totale afstand van 164,6 kilometer. Het had al een ritje uit een rittenkoers kunnen zijn, maar voorlopig is het zuiver voorbereiding op de Ronde van het Baskenland, zijn eerstvolgende wedstrijd.

EVENEPOEL IN WIELERGEKKE REGIO

Evenepoel zal daar op 1 april aan de start staan en dat is geen grap. Om vervolgens tot en met 6 april het beste van zichzelf te geven in deze wielergekke streek.