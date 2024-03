Wout van Aert speelt volledig open kaart over wat de kritiek met hem doet

Wout van Aert is één van de absolute kanjers uit het Belgische wielrennen, maar kritiek is ook hem niet vreemd. Zeker niet wanneer het gaat om die twee grote klassiekers die in Vlaanderen het meeste aandacht genereren.

Dat zijn uiteraard de Ronde van Vlaanderen en een week later Parijs-Roubaix, waar heel wat Vlaamse fans de oversteek naar Frankrijk voor maken. Dat zijn ook de koersen die Wout van Aert jaar na jaar aanstipt. Voorlopig staan ze nog niet aan mijn palmares. "Het is een supergroot doel om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aan mijn erelijst toe te voegen", onderstreept Van Aert nog een keertje op een persbabbel. "De voorbije jaren heb ik er naast gegrepen. Buiten de kritiek die ik dan krijg, verandert er niet veel." VAN AERT WIL NOG MEER GENIETEN VAN ZEGES Maar die kritiek steekt dan wel degelijk eens de kop op. Wat doen die momenten met de mens Wout van Aert? "Het heeft me geleerd dat ik er heel hard van moet genieten als ik win. Mét de mensen die achter mij staan." Een positieve beleving, daar gaat Van Aert voor. Het is dus niet zo dat de Kempenzoon motivatie haalt uit rancune of absoluut zijn gram wil halen. "Ik moet het niet doen om te bewijzen dat ik het wél kan of om iemand een tegendeel te bewijzen." Lees hier wat Van Aert nog zoal te zeggen heeft over de Ronde van Vlaanderen.