Blijft dit nu hangen? Philipsen en Merlier komen nog eens terug op incident in de sprint

Jasper Philipsen won woensdag voor de tweede keer op rij de Classic Brugge-De Panne. Al ging het achteraf vooral over het incident met Tim Merlier in de sprint.

Tim Merlier probeerde in de sprint Danny van Poppel links voorbij te gaan, in een klein gaatje tussen de Nederlander en de dranghekken. Op dat moment probeerde ook Jasper Philipsen in datzelfde gatte duiken.

Philipsen en Merlier kwamen met elkaar in contact en moesten allebei de benen stilhouden. Philipsen kon zich meteen weer herlanceren, bij Merlier duurde het iets langer. Philipsen won, Merlier maakte zich boos.

Philipsen en Merlier sluiten incident af

"Als ik doorduw, gaat Jasper over de vangrail en dan ben ik waarschijnlijk de schuldige", zei Merlier in zijn flashinterview. "Het is een typisch incident voor een sprint", zegt Philipsen bij In de Leiderstrui.

"Maar ik ben vooral bij dat we allemaal gewoon recht weten te blijven en het zo veilig is gebleven." Blijft dit incident dan lang hangen. "Als het aan mij ligt, zeker niet. Dat kunnen we snel relativeren en net na de meet zit daar ook wat teleurstelling bij."

"Ik zou misschien hetzelfde hebben in zijn geval, maar vanuit mij is er geen wrok", zei Philipsen. Ook bij Merlier zal het incident niet blijven hangen. "Ik heb hem op het podium ook al een hand gegeven."