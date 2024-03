Bedrijvige Van der Poel toont zich genadeloos na val Van Aert en pakt indrukwekkende winst, troostprijzen voor Belgen

De eerste tweestrijd tussen Van der Poel en Van Aert op Vlaamse bodem in 2024 zou het worden. Of was er een verrassing mogelijk? Niet echt: deze twee kanjers waren grotendeels de hoofdrolspelers, een val van Van Aert niet te na gesproken. Van der Poel liet de kans op de zege niet liggen.

Het was een koersbegin in mineur: Hagenes (ploegmaat Van Aert) en Noppe waren de grootste slachtoffers van een omvangrijke tuimelperte. Voor hen was het voorbij nog voor het begonnen was. De kandidaten voor de vroege vlucht gooiden kort nadien hun kaarten op tafel. Ze waren met tien, de aanvallers die wegsprongen.

In verschillende fases kwam de kopgroep met Herzog, Steimle, Milesi, Cavagna, Le Berre, Märkl, De Pestel, Oliveira, Abrahamsen en Vermoote tot stand. En wat gebeurde er achter hen? Vooraf verwachtte iedereen dat het op de Taaienberg zou ontploffen. En, jawel, ene Mathieu van der Poel trok daar reeds alle registers open.

VAN DER POEL BLIJFT PRIKKEN UITDELEN

Van Aert oogde op dat moment eerder passief, zonder erg. Een vrij ruim groepje kon VDP opnieuw vervoegen. Wel geen sprake van De Lie of Bettiol: laatstgenoemde moest opgeven na een val. Er kwamen nog slag om slinger versnellingen, ook van Alaphilippe en Pedersen. Al zat er enkel veel snee op de volgende prik van VDP.

Deze keer reed Van Aert wel overtuigend het gaatje dicht op zijn rivaal. Met zijn tweeën wisten ze het anticipatiemoment van Lazkano uit en stoomden ze even door. Al was het blijkbaar nog iets te ver van de finish om vol door te gaan: de doodsteek voor de anderen in de elitegroep werd zo nog even uitgesteld.

VAL VAN AERT CRUCIAAL MOMENT

Met een kleine 50 kilometer te gaan was het verhaal van de vroege vluchters voorbij. Op de Paterberg dan alweer een cruciaal moment: Van Aert kwam ten val in de goot. Van der Poel moest uiteraard niet wachten en niemand anders die op zijn volgende demarrage een antwoord had.

Het duurde even om te herstellen, maar op de Oude Kwaremont rukte Van Aert zich dan wel los van de rest. Dat was nog met volle overgave. Van Aert naderde immers ook enigszins op Van der Poel. De wereldkampioen van zijn kant weigerde een terugkeer zomaar te laten gebeuren en deed alles om voorop te blijven.

VAN DER POEL OP ERELIJST E3

De weerbare man in de regenboogtrui deed het met mondjesmaat weer in zijn voordeel kantelen, richting een ruime en veelzeggende bonus. Toch wel indrukwekkend om met die voorsprong de E3 te winnen. Stuyven ging zelfs nog naar Van Aert toe. Stuyven pakte nog de tweede plek, Van Aert troost zich met plaats 3.