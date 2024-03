Belg én ploegmaat Wout van Aert afgevoerd naar ziekenhuis, analisten formeel: "Grootste vraagteken"

Visma - Lease a Bike wordt dezer dagen niet gespaard van pech. Nadat Christophe Laporte door ziekte forfait moest geven, is nu ook Per Strand Hagenes vroeg uitgevallen in de E3 Saxo Classic. De analisten zijn echter formeel.

"Laporte is een topper, dus als die er niet is ... Dan mis je een topper. Maar als ze als ploeg rijden, dan zijn ze niet te kloppen. Ze zijn zo sterk in de breedte", is Bert De Backer zeer duidelijk in zijn analyse bij Sporza tijdens de E3 Saxo Classic. "Dan winnen ze bijna zeker."

Nochtans zijn ze bij Visma - Lease a Bike dus nog een extra pion kwijt, want na een valpartij na tien kilometer kon Per Strand Hagenes niet verder. Hij kreeg meteen ter plaats een check-up, waarna beslist werd om de race te verlaten.

© photonews

De 20-jarige Noor werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde, net als de 29-jarige West-Vlaming Christophe Noppe.

Ook Luke Rowe en Christophe Noppe naar huis na zware valpartij

"Dat ze Per Strand Hagenes kwijt zijn? Dat was voor mij het grootste vraagteken. Het is een gemis, maar geen ramp voor zo'n ploeg", aldus nog De Backer. Toch zal het een slok op de borrel zijn als een van je renners al meteen naar huis moet.

Ook onder meer Luke Rowe gaf ondertussen op in een pittige start van de E3 Saxo Classic. Ook hij was betrokken in de massale valpartij, die er gekomen zou zijn door een erg nerveus begin.