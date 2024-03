Het feest voor Alpecin - Deceuninck is helemaal compleet

Mathieu van der Poel reed op knappe wijze naar de zege in de E3 Saxo Classic. Maar het was niet de enige arena waar Alpecin - Deceuninck aan het feest was. Ook in Catalonië was het raak voor de broertjes Roodhooft, want daar was het Axel Laurance die de bloemen in ontvangst mocht nemen.

In de Volta a Catalunya stonden we voor een verraderlijke overgangsrit, met nog een stevige klim op zo'n dertig kilometer van de streep in Viladecans na een rit van een kleine 170 kilometer vanuit startoord Altafulla. Tadej Pogacar zat de hele wedstrijd attent voorin mee te koersen in het peloton, maar kwam nooit in gevaar. Voor hem was het dus een al bij al makkelijke dag in het peloton, terwijl diverse renners wel probeerden te ontsnappen. © photonews Na een traditionele vroege vlucht was er ook een poging na de slotklim van onder meer Laurens De Plus en Antoine Lecerf, maar ook zij werden in een nerveuze etappe opnieuw ingelopen. En dus leken we onderweg naar een sprint. Axel Laurance aan het feest in de sprint Ook die sprint werd nog ei zo na ontregeld door een late uitval van twee Spanjaarden, maar uiteindelijk kregen we toch een sprint met een omvangrijke groep. Niemand had een echte loods om de sprint te regelen, waardoor het man tegen man was. Axel Laurance kwam er als winnaar uit, voor Marijn van den Berg (de ritwinnaar van gisteren) en Bryan Coquard.