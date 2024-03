Plots rijdt totaal onbekende wielrenner in zog van Van Aert en Stuyven in volle finale: deze (onbedoelde truc) doet het 'm

Wie goed naar de finale van de E3 gekeken heeft, zag niet enkel Jasper Stuyven en Wout van Aert strijden voor de ereplaatsen. Achter hun dook in de verte ook een onbekende Kazachse renner op.

Achter winnaar Mathieu van der Poel namen Jasper Stuyven en Wout van Aert de tweede en derde plaats voor hun rekening. Wie goed naar de laatste kilometers gekeken heeft, zag op een bepaald moment in de achtergrond bij Van Aert en Stuyven een witte trui van Astana Qazaqstan opduiken langs de kant van de baan.

Het ging om Gleb Brussenskiy, de 23-jarige wielrenner afkomstig van Kazachstan. De tijd waarin Kazachse wielrenners in zulke zware koersen enige rol van betekenis speelden, dateert van de periode van Alexandre Vinokourov als wielrenner. Dus wat is het verhaal van Brussenskiy?

VAN AERT ZIEN RIJDEN MAAR NIET IN OFFICIËLE UITSLAG

Het blijkt het geval te zijn dat Brussenskiy wilde opgeven en bij het afdraaien een shortcut nam naar de ploegbus. Zo belandde de renner onbedoeld in een groepje achtervolgers vlak voor de aankomst in Harelbeke. Brussenskiy bolde als 20ste over de meet op de Stasegemsesteenweg, maar die uitslag bleef uiteraard niet staan.