Van der Poel verbaast na 'beste klassieker' en prikt naar koerswijze Van Aert: "Ik heb veel geklaagd deze week"

Mathieu van der Poel verbaast zowel tijdens de koers als na de afloop. Nadat hij Van Aert en Stuyven op afstand kon afhouden in de E3, verklaarde Van der Poel dat hij geen geweldige trainingsweek achter de rug had.

Nochtans was daar in Harelbeke en omstreken helemaal niets van te merken. Dat vertelde Van der Poel ons zelf ook op zijn persbabbel achteraf. "Dit was misschien het hoogste niveau dat ik gehaald heb in een klassieker tot dusver. Ik denk wel dat dit mijn beste niveau sinds het WK in Glasgow was."

"Na de Tiegemberg kun je geen schade meer aanrichten", verklaart VDP zijn aanvalsdrang. "Eens ik aan het aanvallen was, was het volle bak tot op de top van de Oude Kwaremont. Ik denk niet dat het te ver was om al van de Taaienberg te gaan. Als vijf-zes ploegen dan een renner vooraan krijgen, kan de wedstrijd ook gereden zijn."

VAN DER POEL ZIET DEFENSIEF KOERSENDE VAN AERT

Wat vond hij van zijn rivaal? "Wout van Aert reed vrij defensief. Dat was jammer. Hij komt terug van hoogtestage, Ik denk dat hij hard gewerkt heeft richting volgende week en de week nadien." Van der Poel was niet op de hoogte dat Van Aert gevallen was. "Ik was al aan het aanvallen."

Het was immers de bedoeling om het aan de combinatie Paterberg-Kwaremont zo zwaar moeilijk te maken. "Even later zeiden ze me dat Van Aert gevallen was en ik twintig seconden voorsprong had. Ik dacht dat hij de kloof zou dichten, maar heb kunnen volhouden."

VAN DER POEL KIJKT NAAR WATTAGES

Van der Poel kon zijn kans op winst ook precies uitrekenen. "Ik was de hele tijd hoge wattages aan het rijden. Ik wist dat Van Aert ook op de limiet zou zitten en probeerde hem te kraken. Hij had op een bepaald moment natuurlijk niets te verliezen."

Deze ochtend zei de wereldkampioen nog dat hij moest verbeteren, enkele uren later is hij een klinkende zege rijker. "Ik was verrast. Ik voelde me niet geweldig, ook deze week niet op training. Het zijn de koersen die tellen. Ze zeggen altijd: hoe meer ik klaag, hoe beter ik ben. Ik heb deze week veel geklaagd."