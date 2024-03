Nog meer zorgen bij Visma-Lease a Bike: ook Benoot én Jorgenson zwaar gevallen

Visma-Lease a Bike eindigde dan wel 3de en 5de in de E3 Saxo Classic, maar likte achteraf vooral zijn wonden. Bijna de hele ploeg ging tegen de grond.

Al na zo'n tien kilometer ging de Noor Per Strand Hagenes tegen de grond, de Noor moest opgeven met een dubbele neusbreuk. Dylan van Baarle viel ook, maar al bij al zonder erg. De Nederlander reed wel nog enkele keren lek.

Tiesj Benoot zal wel mee vooraan, maar viel in de finale samen met Zwitsers kampioen Marc Hirschi. De twee kwamen in een betonnen gracht terecht. "Verder fietsen was geen optie", aldus ploegleider Maarten Wynants bij HLN.

Benoot kroop heel behoedzaam op de bus, maar van een sleutelbeenbreuk zou geen sprake zijn. "Tiesj kennende zal zijn verdere programma niet in gevaar komen, al is dat met die ribben toch ook nog even afwachten."

Jorgenson valt naar de streep

De valpartij van Van Aert op de Paterberg zou ook niet de laatste zijn. Op weg naar de bus viel de Amerikaan Matteo Jorgenson nog na een aanrijding met Krists Neilands (Israël-Premier Tech). Hij tastte naar de pols, maar zonder erg.

Toch wordt het voor de ploeg serieus wonden likken de komende dagen. In Gent-Wevelgem komt Olav Kooij wel nog meedoen, maar hij zal toch moeten rekenen op een B-ploeg in steun.