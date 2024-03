Patrick Lefevere trekt harde conclusie na offday van Soudal Quick-Step in E3 Saxo Classic

Na Milaan-Sanremo was er opnieuw hoop op beterschap voor Soudal Quick-Step, maar die is in de E3 Saxo Classic opnieuw de kop ingedrukt. Patrick Lefevere is dan ook streng.

In Milaan-Sanremo werd Alaphilippe 9de, Pedersen 13de en Asgreen 16de. In de E3 Saxo Classic was daar niets meer van te merken. Lampaert bolde als eerste binnen van de ploeg, op de 29ste plaats en op 4 minuten van Van der Poel.

Patrick Lefevere ziet het met lede ogen aan. "Laat ons eerlijk zijn: hoe we als ploeg zijn weggereden: pijnlijk gewoon", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Op 90 km van de streep zat de ploeg nog vooraan, maar verdween daarna.

"Ik wik en weeg mijn woorden – de ethische commissie van de UCI leest tenslotte mee – maar dat is ver onder de maat", is Lefevere hard. Al verwijt hij niemand dat ze Van der Poel of Van Aert niet kunnen volgen.

Weinig excuses voor Soudal Quick-Step

Maar ook in de groep daarachter deed de ploeg niet mee. Terwijl Lidl-Trek vier renners in de top tien had en ook UAE had zonder Pogacar twee renners in de top tien. "Zijn er verzachtende omstandigheden? Mijns inzien niet al te veel."

De begeleiding, voeding en materiaal is top, stelt Lefevere. Door de manier van koersen van Van der Poel speelt de breedte van de ploeg ook een beperkte rol. "Wie kan volgen, is mee. Zelfs Wout van Aert had op Matteo Jorgenson na niet al te veel middenvelders achter zich."