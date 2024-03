Roodhooft met subtiel steekje richting Van Aert? "Denk dat maar niet over Van der Poel"

Mathieu van der Poel verraste zichzelf in de E3 Saxo Classic met zijn vorm. De Nederlander wil de komende weken overal scoren.

In Milaan-Sanremo offerde Mathieu van der Poel zich nog met succes op voor Jasper Philipsen. "Het was zijn eerste koers en misschien had hij nog niet genoeg zelfvertrouwen", zegt Christoph Roodhooft bij La Dernière Heure.

"Hij was nog niet honderd procent zeker van zijn vorm. Was hij dat wel al geweest, dan had hij misschien een andere koers gereden. Maar wat hij deed voor de ploeg, was uiteraard fantastisch."

Focus niet enkel op Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Van der Poel rijdt de komende weken nog heel wat topwedstrijden en trekt door tot Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen wil de resterende gaten in zijn palmares dan ook opvullen.

"Denk maar niet dat hij alleen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix focust", zegt Roodhooft. Een steekje richting Van Aert? Hij schoof zijn hoogtestage op om beter in vorm te zijn in die twee koersen.

"Van der Poel heeft hard gewerkt om de beste benen te hebben. In het wielrennen kan alles snel gaan. Een klein voorval kan je al een paar weken uit koers houden, dus je mag geen enkele kans op een overwinning laten liggen."