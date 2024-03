Visma-Lease a Bike moet stevig puzzelen voor Gent-Wevelgem en heeft nieuws over Tiesj Benoot

In tegenstelling tot de E3 Saxo Classic wordt de ploeg van Visma-Lease a Bike stevig door elkaar geschud. Van Aert, Van Baarle en Jorgenson zouden sowieso niet aan de start staan, Laporte is nog altijd ziek.

Daardoor wordt Olav Kooij het speerpunt. De Nederlander werd vorig jaar al achtste in Gent-Wevelgem en toonde dit jaar al zijn vorm met twee ritzeges in Parijs-Nice en een 14de plaats in Milaan-Sanremo.

Vrijdag in de E3 Saxo Classic vielen ook nog Tiesj Benoot en Per Strand Hagenes. Benoot moest opgeven, maar zonder breuken. Hij komt gewoon aan de start, Hagenes wordt met zijn dubbele neusbreuk aan de kant gehouden.

Visma-Lease a Bike moest daardoor naast een vervanger voor Laporte ook nog een invaller voor Hagenes vinden. De ploeg is uitgekomen bij Omloop-winnaar Jan Tratnik en Edoardo Affini, zij reden ook de E3 Saxo Classic.

Verder komen ook nog Tosh Van der Sande en de tweelingsbroers Tim en Mick Van Dijke aan de start van Gent-Wevelgem. Geen echt topteam dus van Visma-Lease a Bike.

Christophe Laporte is still not a hundred percent. Edoardo Affini is his replacer. As mentioned, Per Strand Hagenes broke his nose yesterday. He is replaced by Jan Tratnik.