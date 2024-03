📷 Noodlot slaat voor Visma Lease a Bike al vroeg toe in Gent-Wevelgem

De voorbije dagen vielen al heel wat renners van Visma Lease a Bike uit. Tijdens Gent-Wevelgem was het al snel opnieuw prijs.

Jan Tratnik, eerder dit jaar winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, ging tegen de vlakte en moest de koers verlaten, zo laat Team Visma op zijn officiële kanalen weten.

Tratnik stond origineel eigenlijk niet op de deelnemerslijst van Gent-Wevelgem. Hij werd opgeroepen in de plaats van Per Strand Hagenes die in de E3 Saxo Classic een neusbreuk opliep.

Met nog 157 kilometer tot de finish, vlak voor de passage door de Moeren, ging Tratnik tegen de vlakte, samen met Daniel McLay en Gil Gelders, zo klinkt het.

Christophe Laporte was er vandaag ook niet bij, hij werd ziek tijdens Milaan-Sanremo en moest toen al opgeven.

Bij de vrouwen moest Fem Van Empel van Team Visma in laatste instantie afzeggen voor Gent-Wevelgem. Zij is ziek en kwam niet aan de start, zo liet het team van Wout van Aert weten.

