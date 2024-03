📷 Opvallend beeld van Eli Iserbyt tijdens E3 Saxo Classic opgedoken

Mathieu van der Poel won vrijdag de E3 Saxo Classic. Wout van Aert slaagde er niet in zijn derde zege op rij te pakken in Harelbeke.

Mathieu van der Poel ging op de Paterberg in de aanval, maar net op dat moment dat Wout van Aert probeerde hem bij te benen ging onze landgenoot tegen de vlakte.

Even leek Van Aert nog terug te komen, maar uiteindelijk bleek dat onbegonnen werk. Van Aert moest de rol lossen en werd uiteindelijk derde. Mathieu van der Poel had een voorsprong van maar liefst anderhalve minuut.

Ondertussen zijn ook opvallende beelden van Eli Iserbyt opgedoken. Voor hem is het momenteel off season. Tijdens de achtervolging van Wout van Aert werd Eli Iserbyt gespot terwijl hij Van Aert keihard aan het toeroepen en motiveren is.

De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal is West-Vlaming, de koers werd dan ook in zijn achtertuin gereden en daarvan maakte Iserbyt van de gelegenheid gebruik om de wegrenners eens aan het werk te zien.